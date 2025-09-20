Сочинский нацпарк посоветовал герметизировать контейнеры для защиты от медведей

Сочинский национальный парк разработал рекомендации по предотвращению конфликтов с медведями в городской черте. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе парка.

«В качестве основной меры предлагается устранить источники прикорма — негерметичные контейнеры с отходами и несанкционированные свалки», — говорится в сообщении.

Развлечения бурых медведей. Видео © Telegram/Сочинский национальный парк

Специалисты пояснили, что в текущий период у медведей происходит активное накопление жира перед зимней спячкой, что заставляет их искать пищу вблизи человеческого жилья. Ранее в социальных сетях появились видеокадры, показывающие, как хищники в тёмное время суток проникают через защитные сетки к мусорным контейнерам.