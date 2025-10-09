Охотники засекли медведя, вальяжно разгуливающего по Подмосковью

В окрестностях Звенигорода, в посёлке Красные Всходы, с помощью тепловизора охотники обнаружили медведя, чьё присутствие уже несколько недель беспокоило население. На видеозаписи хорошо видно, как габаритное животное степенно движется вдоль лесной кромки. Услышав звуки человеческой речи, медведь поднялся на задние конечности, а затем спешно удалился.

Под Звенигородом засекли медведя. Видео © regions.ru

С целью отпугивания потенциально опасного зверя, охотники произвели предупредительный выстрел вверх. Как утверждает охотовед Валерий Аксенов, вероятно, медведь пришёл из лесов Можайского района в результате миграции.

«Они мигрируют в этот район из Тверской и Смоленской областей. Молодые медведи ищут новые территории для обитания, что и приводит их в Подмосковье», — уточнил эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

На данный момент животное ведёт себя сдержанно и не демонстрирует агрессии по отношению к людям. Однако специалист рекомендует сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности во избежание нежелательных контактов.

Это уже не первое появление косолапых в российских регионах. Эксперты считают, что причиной такого нашествия является рост популяции медведей. По словам специалиста, тенденция к учащению выходов медведей в города наблюдается последние пять-семь лет, причём ещё одной причиной является поиск пищи в местах жизни деятельности человека.