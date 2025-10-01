«Прикармливаются»: Зоолог раскрыл причину нашествия медведей на города России

Активизация бурых медведей в населённых пунктах России связана с ростом их популяции и неудовлетворительной санитарной обстановкой, а не с аномальным поведением животных, заявил зоолог Михаил Кречмар. По его словам, увеличение документально зафиксированных случаев объясняется распространением смартфонов и улучшением коммуникации между людьми, а не реальным ростом числа встреч с хищниками.

«Приезжайте в любой дачный посёлок, посмотрите, где у них помойки. Естественно, звери прикармливаются в местах выброса пищевых отходов», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Он также отметил, что тенденция к учащению выходов медведей в города наблюдается последние пять-семь лет, причём основной причиной является поиск пищи в местах жизни деятельности человека. Эксперт предупредил, что попытки людей прогнать или потревожить хищников закономерно провоцируют их на защитную агрессию.