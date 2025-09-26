Улетовский лесник посмертно получил награду за схватку с медведем ради спасения напарника

Лесничий из Забайкалья Александр Выскубов посмертно награждён медалью «За честь и мужество» за спасение напарника во время нападения медведя. Решение о награде было принято депутатами краевого Заксобрания по инициативе губернатора Александра Осипова.

Трагический инцидент произошёл в мае на территории Улетовского лесничества в Хилокском районе, где бушевал лесной пожар. Во время обследования местности для прокладки минерализованной полосы Александр Выскубов и его коллега отделились от основной группы. Внезапно на них напал медведь. 39-летний лесничий сознательно вступил в схватку с хищником, чтобы позволить напарнику убежать, что тому и удалось.

Согласно пояснительной записке к наградному документу, Александр Выскубов получил травмы, несовместимые с жизнью при исполнении служебных обязанностей по охране и защите леса.

Ранее Life.ru сообщал, что в Сахалинской области медведица растерзала местную жительницу, отправившуюся в лес за ягодами. С косолапой и её детёнышем столкнулись две соседки, одной из них чудом удалось спастись бегством.