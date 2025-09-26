Медвежий променад по Уралу: Нашествие косолапых добралось до ещё одного региона РФ

В Пермском крае зафиксирован новый случай выхода медведя к людям — на этот раз хищник появился в городе Соликамск. По информации местных жителей, животное несколько дней перемещается по городским улицам и не проявляет страха перед человеком. Об этом сообщает SHOT.

Медведь вышел к людям в Соликамске Пермского края. Видео © Telegram/SHOT

Медведь всю ночь слонялся по улицам города, но случаев нападения на людей зафиксировано не было. Ситуация повторяет тревожную тенденцию: ранее массовые выходы медведей к человеческому жилью были отмечены в Петропавловске-Камчатском и Сочи.

Эксперты связывают аномальное поведение хищников с доступностью пищевых отходов на свалках, которые привлекают животных в городскую среду. Обычно лесные обитатели избегают контактов с человеком, поэтому участившиеся случаи их появления в населённых пунктах называют нетипичными.