26 сентября, 19:07

Медвежий променад по Уралу: Нашествие косолапых добралось до ещё одного региона РФ

SHOT: Медведь вышел к людям в Соликамске в Пермском крае

В Пермском крае зафиксирован новый случай выхода медведя к людям — на этот раз хищник появился в городе Соликамск. По информации местных жителей, животное несколько дней перемещается по городским улицам и не проявляет страха перед человеком. Об этом сообщает SHOT.

Медведь вышел к людям в Соликамске Пермского края. Видео © Telegram/SHOT

Медведь всю ночь слонялся по улицам города, но случаев нападения на людей зафиксировано не было. Ситуация повторяет тревожную тенденцию: ранее массовые выходы медведей к человеческому жилью были отмечены в Петропавловске-Камчатском и Сочи.

Эксперты связывают аномальное поведение хищников с доступностью пищевых отходов на свалках, которые привлекают животных в городскую среду. Обычно лесные обитатели избегают контактов с человеком, поэтому участившиеся случаи их появления в населённых пунктах называют нетипичными.

Ранее в Сахалинской области произошёл трагический инцидент: медведица напала на местную жительницу, которая отправилась в лес за ягодами. По данным источника, две женщины столкнулись с медведицей и её детёнышем, и одной из них удалось спастись бегством, в то время как вторая погибла.

Обложка © freepik/wirestock

Анастасия Никонорова
