Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 06:15

Медведь «‎сдался» в сочинский отдел полиции и попал на видео

SHOT: На Красной поляне медведь разгуливал по улицам и пришёл в отдел полиции

Обложка © Life.ru / Kandinsky

Обложка © Life.ru / Kandinsky

Неожиданного дикого гостя заметили в посёлке Красная поляна в Сочи, который наведался к отделу полиции. Камеры зафиксировали медведя, он ненадолго задержался у входа в участок и скрылся, сообщает Telegram-канал SHOT.

Медведь пришёл в отдел полиции на Красной поляне. Видео © Telegram / SHOT

До этого жители видели косолапого на улице, он спокойно разгуливал по дорогам. По словам местных, такие хищники регулярно выходят к людям в Красной поляне.

Медвежий променад по Уралу: Нашествие косолапых добралось до ещё одного региона РФ
Медвежий променад по Уралу: Нашествие косолапых добралось до ещё одного региона РФ

Ранее режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями появления медведей ввели в Петропавловске-Камчатском. Руководителей образовательных учреждений попросили усилить контроль на территориях, прилегающих к социальным объектам, и провести родительские собрания, посвященные мерам безопасности.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Животные
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar