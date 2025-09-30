Медведь «‎сдался» в сочинский отдел полиции и попал на видео

Неожиданного дикого гостя заметили в посёлке Красная поляна в Сочи, который наведался к отделу полиции. Камеры зафиксировали медведя, он ненадолго задержался у входа в участок и скрылся, сообщает Telegram-канал SHOT.

Медведь пришёл в отдел полиции на Красной поляне. Видео © Telegram / SHOT

До этого жители видели косолапого на улице, он спокойно разгуливал по дорогам. По словам местных, такие хищники регулярно выходят к людям в Красной поляне.

Ранее режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями появления медведей ввели в Петропавловске-Камчатском. Руководителей образовательных учреждений попросили усилить контроль на территориях, прилегающих к социальным объектам, и провести родительские собрания, посвященные мерам безопасности.