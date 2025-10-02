Чем холоднее, тем агрессивнее: Эколог объяснил Life.ru, почему медведи особенно опасны именно сейчас

Медведи особо опасны и агрессивны в период перед спячкой, когда накапливают жир на зиму, обычно это происходит в середине осени, но в холодных частях страны может начинаться раньше. Об этом Life.ru рассказал эколог Илья Рыбальченко, комментируя предположение о том, что пропавшую в Красноярском крае семью с ребёнком мог растерзать голодный косолапый.

«В России практически нет медведей, которые не уходят в спячку. Однако важно понимать, что в среднем по стране медведи впадают в зимнюю спячку в ноябре – декабре. Исключение составляют холодные регионы, особенно на севере, где из-за суровых климатических условий медведи уходят в спячку раньше — уже в октябре или даже в сентябре», — объяснил специалист.

По словам Рыбальченко, у медведей есть особенно опасные периоды — так называемые переходные этапы перед спячкой. Иначе говоря, именно сейчас они активно готовятся к зимнему сну. Главная задача животных — набрать достаточное количество жира, поскольку именно он является главным энергетическим резервом. Чтобы подготовиться к зиме, медведи сооружают укрытия: вырывают норы, ищут убежища под камнями или используют лапник для защиты. В то же время для них крайне важно накопить 100–150 кг дополнительного жира — это критическая задача для выживания во время зимних холодов.

«В этот период они особенно активно ищут пропитание, что делает их более агрессивными, особенно если пищи не хватает. Поэтому вполне возможно, что на пропавшую в Красноярском крае семью напал медведь», — допустил эколог.

Особая ответственность у медведиц, так как они рожают во время спячки, отметил эксперт. Одна из удивительных особенностей — беременная медведица уходит в спячку и рожает детёнышей во сне. Она рожает безболезненно и просыпается уже вместе с малышами. Поэтому в этот период медведице никто не должен мешать — это очень уязвимый и важный для продолжения рода момент.

Рыбальченко привёл в пример удививший многих случай из Одинцова, где на днях нашли след медведя. Он объяснил, что ареалы обитания медведей постепенно расширяются и животные могут заходить в соседние районы в поисках пищи. Современные изменения климата делают новые места всё более комфортными для этих животных: теплые сезоны становятся длиннее, и для медведей сокращается период ухода в спячку. Сейчас они обычно уходят в зимовку позднее, иногда даже в январе или феврале, а просыпаются раньше — уже в апреле.

«Помимо этого, важно помнить о проблеме прикорма медведей. Если подкармливать их, например, кормить остатками пищи или угощениями — это увеличивает вероятность того, что медведь будет появляться в этих местах снова и снова. Такой прикорм негативно сказывается на их природном поведении и может привести к конфликтам с человеком, а также сделать их более зависимыми от человеческой пищи, что опасно как для животных, так и для людей», — подытожил наш собеседник.