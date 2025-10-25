В Подмосковье у 15-летнего подростка изъяли коллекцию ядовитых змей. Наказать могут родителей

Коллекцию ядовитых змей, включающую среднеазиатскую кобру, песчаную эфу и габонскую гадюку, изъяли у 15-летнего подростка в подмосковном Пушкино. Пресмыкающиеся содержались в квартире без необходимых документов, они переданы на специализированное хранение. Юрист Юрий Капштык полагает, что ответственность за проделки мальчика могут понести его родители.

В отношении родителей подростка уже проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и нарушения законодательства об обращении с животными. В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт отметил, что взрослые не могли не знать о наличии опасных животных, но допустили их содержание, возможно, поддерживая интерес наследника к зоологии.

Он добавил, что ключевым фактором при оценке ситуации станут условия содержания змей: наличие отдельных аквариумов и мер предосторожности. Собеседник издания воздержался от однозначных выводов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, указав, что окончательная оценка действий семьи будет дана по результатам проверки.

«В то же время, в связи с тем, что сейчас имеется закон, ужесточающий требования по содержанию экзотических животных, в том числе, если будет установлено, что был нарушен закон, возможно, родители будут привлечены к административной ответственности», — заключил юрист.