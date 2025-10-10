Индус пожаловался на жену, которая превращается в змею и хочет его укусить

Индус пожаловался властям на супругу, обвинив её в попытке отравления. Как сообщает местное издание NDTV, инцидент произошёл в рамках ежегодного мероприятия Самадхан Дивас, предназначенного специально для подачи гражданами официальных обращений и заявлений.

По словам мужчины, каждую ночь женщина будто бы меняла облик, становясь ядовитой змеёй, намеревающейся нанести смертельный укус. Мужчина уверял чиновников, что супруга многократно нападала, однако индусу удавалось вовремя просыпаться. Правоохранители полагают, что мужчина мог стать жертвой психологического насилия.

Ранее в Индии мужчина проглотил 29 ложек, 19 щёток и две ручки. Таким образом он демонстрировал протест в реабилитационном центре, где его не вкусно кормили. Для удаления опасных предметов потребовалось срочное хирургическое вмешательство.