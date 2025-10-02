Мужчина проглотил 29 ложек, 19 щёток и две ручки. Ему просто не нравилась еда

В индийском штате Уттар-Прадеш врачи провели уникальную хирургическую операцию по извлечению 50 посторонних предметов из желудка пациента. Об этом случае сообщило индийское издание NDTV со ссылкой на медицинские источники.

35-летний пациент из города Хапур был доставлен в медицинское учреждение с жалобами на сильные боли в животе. Обследование выявило наличие многочисленных инородных тел, включая 29 стальных ложек, 19 зубных щёток и две ручки.

Как выяснилось, мужчина находился в реабилитационном центре, где был недоволен качеством питания и условиями содержания. В знак протеста он начал систематически проглатывать столовые приборы, предварительно разламывая их в ванной комнате. Для удаления опасных предметов потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

Ранее Life.ru писал, что пятилетний мальчик, играя с коллекцией игрушечных автомобилей, случайно проглотил одну из машинок. Врачи-эндоскописты с помощью рентген-диагностики точно локализовали инородный предмет в желудке и успешно его извлекли.