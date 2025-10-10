Леопард уволок в лес и растерзал восьмилетнюю девочку в Индии

В Индии восьмилетняя девочка стала жертвой леопарда, напавшего на неё во время нахождения на сахарной плантации. Ребёнок находился недалеко от дома, когда хищник внезапно схватил его и унёс более чем на 400 метров в густой лесной массив. Об этом сообщает The Times of India.

Девочку удалось обнаружить в лесу ещё живой, однако врачи не смогли спасти жизнь ребёнка. Учитывая, что нападение произошло за пределами лесной территории, семье погибшей будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч рупий (около 456,7 тысячи рублей). Специалисты заметили рядом с деревней двух леопардов, установили две ловушки и десять фотоловушек для отслеживания хищников.

Ранее в Индии семья хотела заживо похоронить трёхдневного сына, однако младенца спасли местные жители. Они быстро раскопали камни и спасли мальчика, после чего его доставили в больницу.