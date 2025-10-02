В Индии семья заживо похоронила трёхдневного младенца из-за денег, но он выжил

В Индии родители пытались заживо похоронить своего трёхдневного сына, но ребёнка спасли местные жители. Об этом инциденте сообщает газета The Times of India.

Отца ребёнка зовут Баблу Дандолия, он работает учителем в государственной школе. По закону ему запрещено иметь больше двух детей. Рождение четвёртого ребёнка грозило ему увольнением. Чтобы скрыть это, родители отвезли младенца в лес на мотоцикле и оставили его под грудой камней.

К счастью, деревенские жители услышали плач ребёнка. Они быстро раскопали камни и спасли мальчика, после чего его доставили в больницу. Полиция задержала обоих родителей — 38-летнего отца и его 28-летнюю жену Раджкумари. Ранее им уже удавалось скрыть от властей рождение третьего ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Крыму неравнодушные прохожие вызволили кошку, которую злоумышленники пытались похоронить заживо, поместив в пакет. Точный срок, который кошка провела под слоем грунта, не определён, однако её состояние говорило о многом — после освобождения она не могла даже разогнуться.