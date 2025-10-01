Интервидение
1 октября, 09:45

Волки-людоеды за три недели убили шесть человек в Индии

В Индии волки растерзали шестерых человек, включая четверых детей

Обложка © GigaChat

В индийском штате Уттар-Прадеш зафиксирована серия нападений волков-людоедов, жертвами которых стали уже шестеро местных жителей. Об инцидентах со ссылкой на местные власти сообщает издание Hindustan Times.

По данным издания, хищники растерзали четверых детей и пожилую семейную пару, при этом одного ребёнка так и не удалось найти. Более двадцати человек получили ранения различной тяжести, но выжили после атак.

Для поиска животных задействованы более 20 оперативных групп лесного ведомства — специалистам уже удалось предотвратить одно из нападений, когда волк бросился на играющих детей. В ходе операции хищник получил огнестрельное ранение, а позже были обнаружены его останки.

Схватка с волками и гляделки с медведем: Россиянин рассказал, как выжил на самой мистической горе Урала
Ранее в Сахалинской области в лесу у посёлка Лагурей Тымовского района медведица с медвежонком напала на местную жительницу, собиравшую ягоды. Вторая женщина смогла спастись бегством и оперативно сообщила о происшествии охотоведам. Руководитель поискового отряда рассказал, что вместе с выжившей они вечером обнаружили рюкзак погибшей, но приблизиться к месту нападения не смогли из-за присутствия двух медведей неподалёку.

