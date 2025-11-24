Крупный амурский тигр напугал автомобилистов в Приморье

В Приморском крае амурский тигр вышел на проезжую часть дороги в районе Подъяпольска. Видеозапись инцидента, на которой хищник движется по дороге перед транспортным средством распространил Telegram-канале «Город В».

Амурский тигр вышел на проезжую часть дороги в районе Подъяпольска. Видео © Telegram / «Город В»

Это уже второй случай за короткое время, когда тигр появляется на дорогах Приморья. Ранее в Артёмовском округе хищник перебежал путь автомобилю вблизи посёлка Заводской.

А в октябре в Шкотовском районе Приморского края крупный тигр вышел к людям, из-за чего те побоялись заправить автомобиль. Хищник сначала пересёк дорогу перед автомобилем, затем поднялся на небольшой холм. Местные жители рассказали, что АЗС находится на выезде из села и окружена лесом.