Россия передаст Казахстану четырёх амурских тигров для восстановления популяции

В ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву было подписано соглашение о передаче четырёх амурских тигров для программы восстановления популяции. Министры природных ресурсов двух стран — Ерлан Нысанбаев и Александр Козлов — утвердили план действий по ввозу и адаптации животных в казахстанском природном резервате «Иле-Балхаш».

Согласно достигнутым договорённостям, Россия направит в Казахстан двух самцов и двух самок амурского тигра, которые присоединятся к сородичам, ранее доставленным из Нидерландов. Как отмечается в сообщении Минэкологии Казахстана, успешная реализация этой программы позволит республике стать одной из первых стран, вернувших тигров в регион их исторического обитания после полного исчезновения туранского подвида в 1948 году.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал устойчивый рост популяции амурского тигра на Дальнем Востоке, достигнутый благодаря совместным усилиям специалистов и природоохранных организаций. По оценке главы государства, положительная динамика сложилась благодаря системной работе: защите естественной среды обитания тигров и росту экологической сознательности в обществе.