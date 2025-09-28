Путин отметил ежегодный рост популяции амурского тигра

Количество амурских тигров на территории Дальнего Востока демонстрирует устойчивую положительную динамику. Такие данные прозвучали в поздравительном письме российского лидера Владимира Путина, адресованном организаторам и гостям праздника, посвящённого Дню тигра. Оно появилось на сайте Кремля.

Как заявил президент, рост популяции редких хищников обеспечили совместные усилия экспертов — от краеведов и биологов до егерей и сотрудников заповедников, а также активная поддержка центра «Амурский тигр» и волонтёров образовательных программ.

По оценке главы государства, положительная динамика сложилась благодаря системной работе: защите естественной среды обитания тигров и росту экологической сознательности в обществе. Ключевую роль здесь сыграли государственные инициативы в сфере охраны природы и привитие молодому поколению бережного отношения к российской фауне.

Путин также отметил, что необходимо и дальше развивать это направление, внедряя современные научные методы и успешные практики, как российские, так и зарубежные.

Традиционный День тигра, учреждённый в 2000 году, проходит каждый год в последнее воскресенье сентября. Инициатива нацелена на информирование общества о важности сохранения амурского тигра. Организацию праздника берут на себя правительство Приморья, администрация Владивостока и Русское географическое общество.

Ранее Life.ru рассказывал, что два амурских тигра выпущены в дикую природу после курса реабилитации. Хищников, обнаруженных ранее вблизи села в Приморье, вернули в тайгу в безлюдной местности. За время подготовки животные набрали вес и освоили навыки охоты. Сотрудники центра опубликовали прощальное видео с момента освобождения тигров.