Путин: Отношения России и Казахстана развиваются очень успешно, по восходящей

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются успешно и идут «по восходящей». Об этом он сказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Отношения России и Казахстана развиваются очень успешно, по восходящей», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что диалог двух стран не всегда бывает простым. По его словам, Казахстан остаётся близким партнёром России, но почти по каждому направлению стороны ведут серьёзные обсуждения.

Он добавил, что острые дискуссии возникают в самых разных сферах — от финансов и промышленности до инвестиционных условий и крупных совместных проектов. Путин назвал казахстанских партнёров «не такими уж лёгкими», отметив при этом рабочий и содержательный характер взаимодействия.