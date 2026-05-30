29 мая, 21:16

Россия и Казахстан обсудили борьбу с биологическими угрозами

Обложка © Life.ru

Представители России и Казахстана провели в Москве межведомственные консультации, посвящённые вопросам биологической безопасности. Переговоры прошли с участием заместителей руководителей профильных подразделений внешнеполитических ведомств двух стран, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Российскую делегацию возглавил заместитель директора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов. Со стороны Казахстана в обсуждении участвовал заместитель директора департамента международной безопасности МИД республики К.А.Аман.

В ходе встречи стороны сопоставили оценки существующих рисков в сфере биобезопасности как на глобальном уровне, так и в рамках региона. Участники также рассмотрели исполнение прежних договорённостей и обсудили практические меры, связанные с дальнейшим взаимодействием.

«Встреча подтвердила единство подходов России и Казахстана к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной Ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС», — говорится в заявлении.

Путин завершил визит в Казахстан, Токаев проводил его в аэропорту

А ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности совместного документа о семи основах дружбы и добрососедства между Казахстаном и РФ. Он подчеркнул, что этот документ важен для отношений между странами. Токаев отметил, что взаимодействие Москвы и Астаны продолжается, несмотря на сложную международную обстановку. Обе стороны подчеркивают стремление к укреплению партнёрства и добрососедских связей.

Тимур Хингеев
