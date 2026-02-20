Токаев предложил учредить премию имени Дональда Трампа за миротворчество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать специальную награду Совета мира имени президента США Дональда Трампа. Об этом 19 февраля сообщил портал Clash Report.

Казахский лидер заявил, что премия должна отмечать «выдающиеся заслуги» американского президента в «миротворческой деятельности». При этом пока неясно, когда и в какой форме премия может быть учреждена.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заснул на первом заседании Совета мира, который он сам же и инициировал. Камеры дважды зафиксировали, как президент США закрыл глаза и перестал реагировать на происходящее. Несмотря на это, заседание не останавливали, а делегаты продолжали свои выступления.