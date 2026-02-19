Казахстан на Совете мира обязался направить войска в сектор Газа

Пять стран, включая Казахстан, согласились направить военнослужащих в составе Международных сил безопасности в сектор Газа. Об этом сообщил командующий силами генерал-майор Джаспер Джефферс на первом заседании Совета мира в США.

«Первые пять стран направили войска для службы в составе Международных сил стабилизации — Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания. Две страны — Египет и Иордания — обязались обучать полицию», — сказал Джефферс во время трансляции на каналах Белого дома.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подтвердил готовность своей страны к участию в миссии.

«Казахстан готов поддержать международные стабилизационные силы, направив воинские подразделения, в том числе медицинский персонал, а также наблюдателей в Центр гражданско-военной координации (CMCC)», — сказал он.

Токаев отметил, что развитие Ближнего Востока требует новых подходов к миру и сотрудничеству. Поэтому Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям. Этот шаг полностью соответствует миссии Совета мира.

Израильские силы безопасности начнут развёртывание в Рафе на юге сектора Газа. Там они проведут обучение полиции и будут расширять присутствие сектор за сектором. По словам Джефферса, долгосрочный план предусматривает размещение 20 тысяч военнослужащих иракских сил безопасности и подготовку 12 тысяч полицейских.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на участие России и Китая в помощи сектору Газа. Он сделал это заявление на первом заседании Совета мира.