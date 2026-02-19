Олимпиада в Милане
Трамп рассчитывает на участие России и Китая в помощи сектору Газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Китай подключатся к усилиям по оказанию помощи сектору Газа. Об этом он заявил на первом заседании Совета мира.

«Я знаю, что Китай собирается принять участие. И я думаю, что Россия тоже поучаствует», — сказал американский лидер, выразив мнение, что и Пекин, и Москва сделают это.

На первом заседании Совета мира Трамп вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине
На первом заседании Совета мира Трамп вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине

Напомним, 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не определилась относительно своего участия в Совете мира. По его словам, этот вопрос прорабатывается в МИД страны. А официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что Россия не будет представлена на заседании Совета мира 19 февраля. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнял, что позиции Минска и Москвы по этому поводу будут едины.

