Трамп рассчитывает на участие России и Китая в помощи сектору Газа

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Китай подключатся к усилиям по оказанию помощи сектору Газа. Об этом он заявил на первом заседании Совета мира.

«Я знаю, что Китай собирается принять участие. И я думаю, что Россия тоже поучаствует», — сказал американский лидер, выразив мнение, что и Пекин, и Москва сделают это.