Трамп рассчитывает на участие России и Китая в помощи сектору Газа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Китай подключатся к усилиям по оказанию помощи сектору Газа. Об этом он заявил на первом заседании Совета мира.
«Я знаю, что Китай собирается принять участие. И я думаю, что Россия тоже поучаствует», — сказал американский лидер, выразив мнение, что и Пекин, и Москва сделают это.
Напомним, 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не определилась относительно своего участия в Совете мира. По его словам, этот вопрос прорабатывается в МИД страны. А официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что Россия не будет представлена на заседании Совета мира 19 февраля. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнял, что позиции Минска и Москвы по этому поводу будут едины.
