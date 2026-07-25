Путин и Токаев обсудят отношения России и Казахстана на встрече в Омске

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут отдельную встречу в Омске 25 июля. Переговоры состоятся в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщили в Кремле.

Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Астаны. Встреча пройдёт перед пленарным заседанием форума, участниками которого станут представители регионов России и Казахстана.

«25 июля 2026 года в Омске состоится XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев», – сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кремле уточнили, что отдельные переговоры лидеров будут посвящены развитию двусторонних связей. Россия и Казахстан регулярно проводят встречи на высшем уровне, обсуждая экономику, гуманитарное сотрудничество и совместные проекты.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможных ответных мерах России в случае угрозы со стороны Европы. Депутат Андрей Колесник заявил, что слова министра отражают позицию президента Владимира Путина по вопросам безопасности страны. Парламентарий отметил, что подобные заявления должны быть сигналом для западных стран о необходимости учитывать интересы России.