Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о неконвенциональном ответе на возможный конфликт с Европой является прямым дублированием позиции президента РФ Владимира Путина. На это обратил внимание член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

В комментарии «Ленте.ру» парламентарий напомнил, что ещё в ноябре 2025 года верховный главнокомандующий предельно чётко предупредил: любое ядерное поползновение в сторону России или даже намёк на него повлечёт страшный ответ всеми видами оружия. Сейчас Лавров просто воспроизвёл эту же линию.

«А если Лавров, министр иностранных дел, собственно, человек сугубо мирный, такие слова произносит, я думаю, что Западу надо крепко задуматься о своей судьбе», — сказал Колесник.

Life.ru уже информировал, что Сергей Лавров по итогам сегодняшнего совещания Россия — АСЕАН подтвердил: Москва не собирается нападать на Европу, но если европейские страны вновь попытаются выступить против неё, собравшись под известными знамёнами, конфликт уже не будет носить конвенциональный характер. Он подчеркнул, что президент ранее ответил на этот вопрос предельно чётко.