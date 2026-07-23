Глава МИД Японии впервые за шесть лет лично встретился с Лавровым

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что на полях встреч АСЕАН в Маниле состоялся короткий разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам депутата от ЛДП Мунэо Судзуки, это первый такой контакт глав внешнеполитических ведомств двух стран за последние шесть лет.

Мотэги отметил на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях в Маниле, что беседа прошла в непринужденной атмосфере гала-ужина. По его словам, он обсудил с Лавровым вопросы двусторонних отношений и региональные темы, общаясь как со «старым знакомым». Министр подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в японско-российских отношениях, важно поддерживать диалог, включая межправительственные контакты, культурные и личностные обмены.

Ранее японский министр рассказывал о предыдущих встречах с Лавровым, на саммитах G20 и Генассамблее ООН, которые, по его мнению, создали прочный фундамент для доверительного взаимодействия. Мотэги подчеркнул, что Япония будет выстраивать политику в отношении России исходя из собственных национальных интересов. По его словам, они пили и водку, и японский виски.