«Пили не только водку»: Японский министр раскрыл секреты встреч с Лавровым

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги уверен, что ему удалось выстроить доверительный диалог с российским коллегой Сергеем Лавровым. По мнению японского дипломата, прочный фундамент для взаимопонимания был заложен в ходе серии встреч, которые проходили на полях саммитов G20 и Генассамблеи ООН.

Особое место в графике руководителя внешнеполитического ведомства занял визит в Москву в декабре 2019 года. Именно тогда, как отметил политик в профильном комитете верхней палаты парламента, состоялись наиболее конструктивные и продолжительные обсуждения.

«Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения», — поделился деталями переговоров Мотэги в ходе заседания профильного комитета верхней палаты парламента.

Такая неформальная обстановка, судя по всему, способствовала сближению позиций сторон. Глава МИД Страны восходящего солнца подчеркнул, что намерен и в будущем прикладывать максимум усилий для решения всех имеющихся противоречий между государствами.