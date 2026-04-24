«Пили не только водку»: Японский министр раскрыл секреты встреч с Лавровым
Глава МИД Японии заявил о доверительных отношениях с Сергеем Лавровым
Обложка © ТАСС / TORU HANAI / АР, © Life.ru
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги уверен, что ему удалось выстроить доверительный диалог с российским коллегой Сергеем Лавровым. По мнению японского дипломата, прочный фундамент для взаимопонимания был заложен в ходе серии встреч, которые проходили на полях саммитов G20 и Генассамблеи ООН.
Особое место в графике руководителя внешнеполитического ведомства занял визит в Москву в декабре 2019 года. Именно тогда, как отметил политик в профильном комитете верхней палаты парламента, состоялись наиболее конструктивные и продолжительные обсуждения.
«Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения», — поделился деталями переговоров Мотэги в ходе заседания профильного комитета верхней палаты парламента.
Такая неформальная обстановка, судя по всему, способствовала сближению позиций сторон. Глава МИД Страны восходящего солнца подчеркнул, что намерен и в будущем прикладывать максимум усилий для решения всех имеющихся противоречий между государствами.
Ранее в Японии сняли запрет на экспорт оружия. Отныне Токио может экспортировать такую продукцию, в том числе летальную. Ожидается, что это укрепит взаимодействие между силами самообороны и армиями союзников. При этом Япония не будет экспортировать оружие на Украину, несмотря на недавние изменения в законодательстве.
