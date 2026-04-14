Даже немец мёрз: Глава МИД Японии заявил о суровых условиях на саммите G7
Глава МИД Японии пожаловался на холод в монастыре во время встречи G7 во Франции
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги с иронией пожаловался на суровые условия прошедшей во Франции встречи глав МИД стран G7. Главной проблемой, по его словам, стал холод в помещении для переговоров.
«Даже министр иностранных дел Германии, сидевший рядом со мной, говорил, что холодно, так что условия были довольно суровые», – с иронией сказал Мотэги в ходе выступления в верхней палате парламента.
Встреча проходила в монастыре — на родине французского коллеги Жан-Ноэля Барро. Лишь на второй день переговоров помещение удалось слегка прогреть. Несмотря на бытовые неудобства, дипломат охарактеризовал атмосферу встречи как «очень откровенный обмен мнениями». Участники смогли согласовать позиции по ключевым вопросам, включая ситуацию вокруг Ирана и безопасность судоходства в Ормузском проливе.
«Я считаю, что достижение согласия по ключевым вопросам, включая принятие такого заявления, имело большое значение», – добавил Мотэги.
Ранее Трамп заявил, что США вводят морскую блокаду иранских портов с 14 апреля. До этого страны устраивали переговоры, оказавшиеся в итоге провальными. На фоне этих событий мировые цены на нефть резко выросли, танкерам пришлось менять маршруты, обходя опасный участок. В Тегеране назвали действия Вашингтона преступными, отметив, что теперь в безопасности не будет ни один порт в Персидском и Оманском заливах.
