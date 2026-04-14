Даже немец мёрз: Глава МИД Японии заявил о суровых условиях на саммите G7

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги с иронией пожаловался на суровые условия прошедшей во Франции встречи глав МИД стран G7. Главной проблемой, по его словам, стал холод в помещении для переговоров.

«Даже министр иностранных дел Германии, сидевший рядом со мной, говорил, что холодно, так что условия были довольно суровые», – с иронией сказал Мотэги в ходе выступления в верхней палате парламента.

Встреча проходила в монастыре — на родине французского коллеги Жан-Ноэля Барро. Лишь на второй день переговоров помещение удалось слегка прогреть. Несмотря на бытовые неудобства, дипломат охарактеризовал атмосферу встречи как «очень откровенный обмен мнениями». Участники смогли согласовать позиции по ключевым вопросам, включая ситуацию вокруг Ирана и безопасность судоходства в Ормузском проливе.

«Я считаю, что достижение согласия по ключевым вопросам, включая принятие такого заявления, имело большое значение», – добавил Мотэги.