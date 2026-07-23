«Пришлось оправдываться»: на Западе оценили слова Рубио перед встречей с Лавровым

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о необходимости поддерживать контакты с Россией вызвало реакцию норвежского профессора Гленна Диесена. Учёный решил, что американскому дипломату фактически пришлось объяснять, зачем Вашингтон продолжает переговоры с Москвой.

Перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Рубио заявил, что Россия и США обязаны сохранять отношения, несмотря на серьёзные разногласия. Полный отказ от общения между двумя государствами он назвал безрассудным.

Диесен расценил эти слова как попытку защитить саму идею дипломатии перед её противниками в западных странах. По его мнению, превращение контактов с Россией в нечто предосудительное может дорого обойтись Западу.

При этом речь идёт о личной оценке одного эксперта, а не о консолидированной реакции западных политиков или СМИ. Диесен регулярно комментирует отношения России с США и европейскими государствами.

Встреча Лаврова и Рубио прошла в Маниле на полях мероприятий АСЕАН и продолжалась более получаса. Инициатором переговоров выступила американская сторона. Главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Украине и другие международные вопросы.

По сообщению МИД России, Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию и заявил о недопустимости дальнейших поставок оружия Киеву. Стороны договорились сохранять контакты между внешнеполитическими ведомствами.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, что Лавров и Рубио обсудили на переговорах в Маниле. Помимо украинского вопроса, министры затронули ситуацию в Персидском заливе, сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, а также культурные и парламентские связи.