Американский генерал Кейн заявил, что не считает Россию другом США

Председатель Комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что не считает Россию другом Вашингтона, и выступил за победу Украины в конфликте. Такое мнение он высказал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената.

В ответ на вопрос о характере отношений Москвы и Вашингтона он отметил, что они остаются сложными и не относятся к уровню дружеских. Кейн также обозначил свою позицию по поводу возможного исхода украинского конфликта, заявив, что рассчитывает на победу Киева. По его словам, любые меры, способные сократить возможности противника получать ресурсы для ведения боевых действий, имеют военное значение.

Ранее стало известно, что в США начнут собирать украинские безэкипажные катера Magura. За производство возьмётся ReconCraft, компания из Портленда, известная своими катерами для американских спецподразделений. На прошлой неделе они заключили соглашение с украинским производителем Magura, частью Uforce. Сооснователь ReconCraft Джо Силковски объявил, что партнёры намерены выпускать сотни или тысячи морских катеров ежегодно.