Мощь растёт: В США сделали тревожный вывод из высокоточного удара России по Киеву
MWM: РФ ударом по Киеву показала рост возможностей своего высокоточного оружия
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Массированный российский удар по военным объектам в Киеве показал возросшие возможности России по применению высокоточного оружия. К такому выводу пришли авторы американского издания Military Watch Magazine.
«Эта атака подчеркнула растущие возможности России по проведению крупномасштабных операций», — говорится в публикации.
Обозреватель связывает это с заметным увеличением объёмов производства в российской оборонной промышленности. По версии журнала, за одну ночь украинская ПВО потратила значительную часть недавно полученной партии перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot.
Авторы отмечают, что эти ракеты относятся к наиболее дорогостоящим и дефицитным боеприпасам в арсеналах стран НАТО. При этом темпы их выпуска, как утверждает издание, уступают производству российских средств поражения, используемых при масштабных атаках.
Ранее депутат Верховной рады заявил, что Киев исчерпал запасы ракет к системам ПВО Patriot. По его словам, новые боеприпасы будут только через «несколько лет». При этом на Украине боятся, что массированные удары ВС РФ продолжатся, а защищаться от них будет по-прежнему нечем.
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