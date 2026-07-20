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20 июля, 07:43

Мощь растёт: В США сделали тревожный вывод из высокоточного удара России по Киеву

MWM: РФ ударом по Киеву показала рост возможностей своего высокоточного оружия

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Массированный российский удар по военным объектам в Киеве показал возросшие возможности России по применению высокоточного оружия. К такому выводу пришли авторы американского издания Military Watch Magazine.

«Эта атака подчеркнула растущие возможности России по проведению крупномасштабных операций», — говорится в публикации.

Обозреватель связывает это с заметным увеличением объёмов производства в российской оборонной промышленности. По версии журнала, за одну ночь украинская ПВО потратила значительную часть недавно полученной партии перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot.

Авторы отмечают, что эти ракеты относятся к наиболее дорогостоящим и дефицитным боеприпасам в арсеналах стран НАТО. При этом темпы их выпуска, как утверждает издание, уступают производству российских средств поражения, используемых при масштабных атаках.

США начали процесс выдачи Украине лицензии на ракеты Patriot
США начали процесс выдачи Украине лицензии на ракеты Patriot

Ранее депутат Верховной рады заявил, что Киев исчерпал запасы ракет к системам ПВО Patriot. По его словам, новые боеприпасы будут только через «несколько лет». При этом на Украине боятся, что массированные удары ВС РФ продолжатся, а защищаться от них будет по-прежнему нечем.

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Владимир Озеров
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