Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 13:49

«Защитить очень трудно»: На Украине боятся продолжения массированных ударов по Киеву

Эксперт Омельченко: Киев будет трудно защитить при продолжении массовых ударов

Последствия удара ВС РФ по логистическому центру в Киевской области. Обложка © ДСНС Киевской области

Последствия удара ВС РФ по логистическому центру в Киевской области. Обложка © ДСНС Киевской области

Обеспечение безопасности Киева становится всё более острой проблемой из-за интенсивных ударов ВС РФ по военным объектам. Об этом заявил директор украинского Центра энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Если обстрелы будут концентрироваться на столичном регионе, то защитить его будет безусловно очень трудно», — цитирует его «Страна.ua».

Особенно тяжко станет зимой при ударах по энергосистеме, отметил Омельченко.

Под Киевом уничтожен логистический центр AMTEL площадью более 100 тысяч кв. м
Под Киевом уничтожен логистический центр AMTEL площадью более 100 тысяч кв. м

Напомним, что этой ночью Россия нанесла сокрушительный удар по Киеву, использовав для этого около 40 баллистических ракет менее чем за час. Целями атаки были завод «Амтел Пропертис» под Киевом, где собирают дальнобойные дроны, а также предприятия, производящие детали для ракет «Фламинго».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar