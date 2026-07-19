«Защитить очень трудно»: На Украине боятся продолжения массированных ударов по Киеву
Эксперт Омельченко: Киев будет трудно защитить при продолжении массовых ударов
Последствия удара ВС РФ по логистическому центру в Киевской области. Обложка © ДСНС Киевской области
Обеспечение безопасности Киева становится всё более острой проблемой из-за интенсивных ударов ВС РФ по военным объектам. Об этом заявил директор украинского Центра энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.
«Если обстрелы будут концентрироваться на столичном регионе, то защитить его будет безусловно очень трудно», — цитирует его «Страна.ua».
Особенно тяжко станет зимой при ударах по энергосистеме, отметил Омельченко.
Напомним, что этой ночью Россия нанесла сокрушительный удар по Киеву, использовав для этого около 40 баллистических ракет менее чем за час. Целями атаки были завод «Амтел Пропертис» под Киевом, где собирают дальнобойные дроны, а также предприятия, производящие детали для ракет «Фламинго».
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