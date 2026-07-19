«Защитить очень трудно»: На Украине боятся продолжения массированных ударов по Киеву

Обеспечение безопасности Киева становится всё более острой проблемой из-за интенсивных ударов ВС РФ по военным объектам. Об этом заявил директор украинского Центра энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Если обстрелы будут концентрироваться на столичном регионе, то защитить его будет безусловно очень трудно», — цитирует его «Страна.ua».

Особенно тяжко станет зимой при ударах по энергосистеме, отметил Омельченко.