ВС РФ поразили заводы в Киеве, выпускающие детали для ракет FP-5 «Фламинго»

Российские войска нанесли массированный высокоточный удар по киевским предприятиям, производящим компоненты для ракет FP-5 «Фламинго», «Нептун-МД» и аналога С-300 («Клон»). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Поражены два объекта: ООО «Радионикс» (системы управления для ракет, модернизация оборудования для МиГ-29) и ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем» (компоненты для тех же ракетных систем). Оба завода задействованы в оборонной программе Украины.

«Поражены в городе Киеве: киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»), осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», — сказано в сообщении в Максе.

Ранее Life.ru рассказывал, что ночью 19 июля по Киеву нанесли массированный удар — за 53 минуты выпущено около 40 ракет, возможно, «Искандеры» и «Цирконы». Это рекордное число баллистики за один раз с начала СВО. В городе пожары и дым, жителей просят сидеть в укрытиях.