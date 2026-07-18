ВС РФ поразили пусковую установку БРК «Нептун» под Николаевым

ВС РФ поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ в Николаевской области. Удар наносился с помощью ОТРК «Искандер» и беспилотника-камикадзе «Герань-4 Сикер», сообщило российское Минобороны.

ВС РФ уничтожили пусковую установку «Нептун» ВСУ в Николаевской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«В результате удара поражены пусковая установка БРК «Нептун» и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в районе Божедаровки ударными дронами «Герань» были выведены из строя два железнодорожных тягача, перевозивших грузы для ВСУ. На опубликованных кадрах видно поражение составов.