ВС РФ поразили пусковую установку БРК «Нептун» под Николаевым
Украинский ракетный комплекс «Нептун». Обложка © Wikipedia / Віталій Панчишин
ВС РФ поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ в Николаевской области. Удар наносился с помощью ОТРК «Искандер» и беспилотника-камикадзе «Герань-4 Сикер», сообщило российское Минобороны.
ВС РФ уничтожили пусковую установку «Нептун» ВСУ в Николаевской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«В результате удара поражены пусковая установка БРК «Нептун» и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в районе Божедаровки ударными дронами «Герань» были выведены из строя два железнодорожных тягача, перевозивших грузы для ВСУ. На опубликованных кадрах видно поражение составов.
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