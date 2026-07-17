Огненный шторм над Черноморском: Российский дрон утопил катер ВСУ

Российские военные уничтожили плавсредство и топливные запасы в порту Одесской области. В результате ночного удара поражен катер противника и ёмкости с горючим, предназначавшиеся для нужд украинских формирований.

Минобороны РФ детализировало результаты ночной атаки на инфраструктуру ВСУ.

«В порту Черноморск... поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.

Для выполнения боевой задачи применялись средства воздушного базирования и ударные беспилотники. Целями стали объекты государственного предприятия «Морской торговый порт Черноморск».

Уничтожение судна лишает киевский режим возможности оперативного маневрирования малыми силами в акватории. Поражение хранилищ создает дефицит топлива для логистических конвоев и тяжелой техники группировки войск.

До этого Министерство обороны РФ официально подтвердило нанесение массированного удара по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области. В ходе операции были задействованы высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.