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17 июля, 06:27

Огненный шторм над Черноморском: Российский дрон утопил катер ВСУ

ВС РФ 17 июля уничтожили катер ВСУ в порту Черноморск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

Российские военные уничтожили плавсредство и топливные запасы в порту Одесской области. В результате ночного удара поражен катер противника и ёмкости с горючим, предназначавшиеся для нужд украинских формирований.

Минобороны РФ детализировало результаты ночной атаки на инфраструктуру ВСУ.

«В порту Черноморск... поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.

Для выполнения боевой задачи применялись средства воздушного базирования и ударные беспилотники. Целями стали объекты государственного предприятия «Морской торговый порт Черноморск».

Уничтожение судна лишает киевский режим возможности оперативного маневрирования малыми силами в акватории. Поражение хранилищ создает дефицит топлива для логистических конвоев и тяжелой техники группировки войск.

Поражены ёмкости с топливом для нужд ВСУ в порту Одесса
Поражены ёмкости с топливом для нужд ВСУ в порту Одесса

До этого Министерство обороны РФ официально подтвердило нанесение массированного удара по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области. В ходе операции были задействованы высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.

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Оксана Попова
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