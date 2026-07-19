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19 июля, 03:26

«РВ»: По Киеву нанесли удар рекордным количеством баллистических ракет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

По Киеву ночью 19 июля был нанесён массированный удар, в ходе которого могло быть использовано рекордное количество баллистических ракет. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на мониторинговый ресурс Monitorwar.

По данным источников, за 53 минуты по объектам в украинской столице выпустили около 40 ракет. Утверждается, что такого количества баллистических боеприпасов за один удар в Киеве не фиксировали с начала спецоперации.

После серии взрывов в городе начались крупные пожары, а над районами появилась дымовая завеса. Украинские власти призвали жителей не покидать укрытия, не выходить на улицу и закрыть окна.

Как сообщают военкоры, для атаки могли использоваться оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Официальных комментариев от российских и украинских военных по этим данным пока не поступало.

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Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удары по инфраструктуре четырёх украинских портов. В Минобороны РФ сообщили о поражении объектов в Одессе, Черноморске, Южном и Днепро-Бугском, которые, по данным ведомства, использовались для военных поставок. Удары стали частью серии атак по объектам, связанным с обеспечением ВСУ.

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Юния Ларсон
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