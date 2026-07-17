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17 июля, 09:37

Разгружали тайно — горело ярко: Армия России ударила по четырём портам Украины

Минобороны заявило об ударах по объектам инфраструктуры в четырёх портах Украины

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры четырёх украинских портов, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ 17 июля.

В ведомстве уточнили, что были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске, Южном и Днепро-Бугском.

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По данным Минобороны РФ, эти объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

Ранее в порту Одессы уничтожены линии сборки дронов UJ-22. Помимо производственных площадок, огневому воздействию подвергся склад с боеприпасами.

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Никита Никонов
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