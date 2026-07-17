Разгружали тайно — горело ярко: Армия России ударила по четырём портам Украины
Минобороны заявило об ударах по объектам инфраструктуры в четырёх портах Украины
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры четырёх украинских портов, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ 17 июля.
В ведомстве уточнили, что были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске, Южном и Днепро-Бугском.
По данным Минобороны РФ, эти объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.
Ранее в порту Одессы уничтожены линии сборки дронов UJ-22. Помимо производственных площадок, огневому воздействию подвергся склад с боеприпасами.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.