Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 05:50

ВС РФ поразили центр сборки дальнобойных дронов «Амтел Пропертис» под Киевом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по логистическому центру «Амтел Пропертис», расположенному в Киевской области. О результатах боевой работы отчитались в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, объект в Тарасовке выполнял сразу несколько функций. Там осуществлялись приём, складирование, сборка и последующее распределение отдельных агрегатов, необходимых для производства ударных дронов большой дальности.

Таким образом, поражение данного узла напрямую влияет на способность киевского режима пополнять парк дальнобойных БПЛА.

ВС РФ поразили заводы в Киеве, выпускающие детали для ракет FP-5 «Фламинго»
ВС РФ поразили заводы в Киеве, выпускающие детали для ракет FP-5 «Фламинго»

Также российские военные 18 июля нанесли удар по логистическому центру в Днепропетровске, применив дрон «Герань-4 сикер». Цель была уничтожена.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar