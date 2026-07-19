ВС РФ поразили центр сборки дальнобойных дронов «Амтел Пропертис» под Киевом

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по логистическому центру «Амтел Пропертис», расположенному в Киевской области. О результатах боевой работы отчитались в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, объект в Тарасовке выполнял сразу несколько функций. Там осуществлялись приём, складирование, сборка и последующее распределение отдельных агрегатов, необходимых для производства ударных дронов большой дальности.

Таким образом, поражение данного узла напрямую влияет на способность киевского режима пополнять парк дальнобойных БПЛА.