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19 июля, 05:27

«Герань-4 сикер» поразила логистический центр ВСУ в Днепропетровске

Обложка © Макс / Минобороны России

Обложка © Макс / Минобороны России

ВС РФ нанесли удар дроном «Герань-4 сикер» по логистическому центру в Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удар по по логистическому центру в Днепропетровске. Видео © Макс / Минобороны России

«Кадры объективного контроля нанесения 18 июля удара по логистическому центру в Днепропетровске с применением БПЛА «Герань-4 сикер», — говорится в сообщении.

В результате атаки российского беспилотника цель была уничтожена.

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На Купянском направлении прорвана оборона ВСУ, поэтому сейчас Российская армия движется к Шевченково. По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, освобождение Красного Лимана находится на финальной стадии, а подразделения подходят к Славянску и Краматорску. Артиллерия работает по врагу в Святогорске и Щурове.

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