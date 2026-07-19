«Герань-4 сикер» поразила логистический центр ВСУ в Днепропетровске
Обложка © Макс / Минобороны России
ВС РФ нанесли удар дроном «Герань-4 сикер» по логистическому центру в Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны России.
Удар по по логистическому центру в Днепропетровске. Видео © Макс / Минобороны России
«Кадры объективного контроля нанесения 18 июля удара по логистическому центру в Днепропетровске с применением БПЛА «Герань-4 сикер», — говорится в сообщении.
В результате атаки российского беспилотника цель была уничтожена.
На Купянском направлении прорвана оборона ВСУ, поэтому сейчас Российская армия движется к Шевченково. По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, освобождение Красного Лимана находится на финальной стадии, а подразделения подходят к Славянску и Краматорску. Артиллерия работает по врагу в Святогорске и Щурове.
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