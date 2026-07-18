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18 июля, 17:09

ВС РФ ударили по резервуарам с ГСМ для ВСУ в порту Южный под Одессой

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa

ВС России нанесли удар по порту Южный в Одесской области, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. На территории порта Южный Одесской области высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ», — сказали там.

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Ранее западные СМИ обратили внимание на проблемы с экспортом зерна, возникшие у властей Украины из-за ударов ВС РФ по портам в Одесской области. По данным газеты Financial Times, перевозчики уже отказываются направлять суда в черноморские порты Незалежной, ссылаясь на опасения в области безопасности.

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Матвей Константинов
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