ВС РФ ударили по резервуарам с ГСМ для ВСУ в порту Южный под Одессой

ВС России нанесли удар по порту Южный в Одесской области, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. На территории порта Южный Одесской области высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ», — сказали там.

Ранее западные СМИ обратили внимание на проблемы с экспортом зерна, возникшие у властей Украины из-за ударов ВС РФ по портам в Одесской области. По данным газеты Financial Times, перевозчики уже отказываются направлять суда в черноморские порты Незалежной, ссылаясь на опасения в области безопасности.