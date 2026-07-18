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18 июля, 16:31

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

В субботу в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «24» в своём Telegram-канале. Что именно повреждено, не уточняется.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области сохраняется воздушная тревога. Подробности о целях ударов и возможных разрушениях пока не приводились.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Ранее сообщалось, что в Сумах на севере Украины прогремел взрыв, и в части области объявлена воздушная тревога. В Запорожье также слышны взрывы. Детали происшествий и возможные цели ударов не приводятся.

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Анастасия Никонорова
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