В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
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В субботу в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «24» в своём Telegram-канале. Что именно повреждено, не уточняется.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области сохраняется воздушная тревога. Подробности о целях ударов и возможных разрушениях пока не приводились.
Ранее сообщалось, что в Сумах на севере Украины прогремел взрыв, и в части области объявлена воздушная тревога. В Запорожье также слышны взрывы. Детали происшествий и возможные цели ударов не приводятся.
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