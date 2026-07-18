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18 июля, 12:33

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Одесса с высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Одесса с высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Взрыв прогремел в Одессе, пишут украинские СМИ. Что именно повреждено, не указывается. На текущий момент в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Пожар произошёл на складах после взрывов в Киеве
Пожар произошёл на складах после взрывов в Киеве

Ранее Минобороны России отчиталось об ударах по целям на Украине за минувшие сутки. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, задействованные в снабжении ВСУ.

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Матвей Константинов
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