Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Одесса с высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii
Взрыв прогремел в Одессе, пишут украинские СМИ. Что именно повреждено, не указывается. На текущий момент в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Ранее Минобороны России отчиталось об ударах по целям на Украине за минувшие сутки. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, задействованные в снабжении ВСУ.
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