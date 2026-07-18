Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе, пишут украинские СМИ. Что именно повреждено, не указывается. На текущий момент в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Ранее Минобороны России отчиталось об ударах по целям на Украине за минувшие сутки. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, задействованные в снабжении ВСУ.