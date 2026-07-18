Минобороны: ВС РФ за сутки поразили объекты инфраструктуры ВСУ в 143 районах

Российские силы в течение минувших суток нанесли комплексное поражение тыловой инфраструктуре противника. О результатах боевой работы отчитались в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, к выполнению задач привлекалась оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Огневому воздействию подверглись объекты топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, задействованные в снабжении украинских формирований.

Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и местам размещения иностранных наёмников. В общей сложности цели были поражены в 143 районах.

Ранее Минобороны обнародовало кадры ночного уничтожения вражеского резервуара с топливом. Удар наносился расчётами беспилотной авиации, применившими барражирующий боеприпас «Герань-3 Сикер». Объект снабжения механизированных частей ВСУ, расположенный у населённого пункта Короп в Черниговской области, был ликвидирован в глубоком тылу противника.