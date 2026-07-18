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18 июля, 06:40

Двойной привет от «Герани»: Контейнеровоз ВСУ разорван на куски в порту Черноморск

«Герань-4 сикер» нанесла два удара по судну ВСУ в Черноморске 18 июля

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения вражеской морской цели. Операция прошла минувшей ночью.

Удар был нанесён подразделениями войск беспилотных систем. Для поражения использовался барражирующий боеприпас новейшего образца «Герань-4 сикер».

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения вражеской морской цели. Видео © Telegram / Минобороны

События развернулись в акватории порта Черноморск Одесской области. Целью стал крупный океанский контейнеровоз, доставивший ресурсы для группировки противника.

«Подразделениями войск беспилотных систем были нанесены два удара БПЛА „Герань-4 сикер“ в режиме самонаведения по контейнеровозу с грузом военного назначения», — сказали там.

Оператор осуществил контрольное сопровождение вплоть до момента детонации. Аппарат сработал с ювелирной точностью, поразив именно транспортное средство.

В результате атаки прервана важная цепочка снабжения ВСУ. Уничтожение таких узлов критически снижает боеспособность передовых частей противника.

Разгрузка отменяется: Боеприпасы ВСУ встретили русскую ракету у порта в Черноморске
Разгрузка отменяется: Боеприпасы ВСУ встретили русскую ракету у порта в Черноморске

Напомним, российские войска продолжают системную работу по логистическим узлам противника. Очередной ночной удар пришёлся на портовую инфраструктуру Украины, задействованную в схемах поставок вооружений и грузов для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Оксана Попова
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