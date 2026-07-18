Двойной привет от «Герани»: Контейнеровоз ВСУ разорван на куски в порту Черноморск

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения вражеской морской цели. Операция прошла минувшей ночью.

Удар был нанесён подразделениями войск беспилотных систем. Для поражения использовался барражирующий боеприпас новейшего образца «Герань-4 сикер».

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения вражеской морской цели. Видео © Telegram / Минобороны

События развернулись в акватории порта Черноморск Одесской области. Целью стал крупный океанский контейнеровоз, доставивший ресурсы для группировки противника.

«Подразделениями войск беспилотных систем были нанесены два удара БПЛА „Герань-4 сикер“ в режиме самонаведения по контейнеровозу с грузом военного назначения», — сказали там.

Оператор осуществил контрольное сопровождение вплоть до момента детонации. Аппарат сработал с ювелирной точностью, поразив именно транспортное средство.

В результате атаки прервана важная цепочка снабжения ВСУ. Уничтожение таких узлов критически снижает боеспособность передовых частей противника.

Напомним, российские войска продолжают системную работу по логистическим узлам противника. Очередной ночной удар пришёлся на портовую инфраструктуру Украины, задействованную в схемах поставок вооружений и грузов для Вооружённых сил Украины (ВСУ).