Минобороны России опубликовало кадры уничтожения вражеского резерва топлива. Операция прошла минувшей ночью.

Удар был нанесён расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов. Для поражения цели использовался барражирующий боеприпас нового поколения «Герань-3 Сикер».

Объект находился в глубоком украинском тылу. Склад располагался в районе населённого пункта Короп Черниговской области и служил базой снабжения для механизированных частей.

«В Черниговской области ударом „Герани-3 Сикер“... уничтожен склад горюче-смазочных материалов, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ», — сказали там, показав соответствующие кадры.

На видео объективного контроля зафиксирован точный заход аппарата на цель. После попадания детонировали резервуары, что привело к объёмному пожару.

Ликвидация этого узла серьёзно осложняет ротацию сил противника. Теперь бронетехника ВСУ не сможет оперативно пополнять запасы перед переброской к фронту.

Российская армия продолжает планомерно выжигать инфраструктуру обеспечения. Подобные удары лишают украинские подразделения возможности вести манёвренные действия.

Также удар был нанесён по инфраструктуре государственного предприятия «Морской торговый порт „Черноморск“». Это один из ключевых хабов для приёма западной военной помощи. Целью стал гражданский контейнеровоз, который использовался для скрытой переброски вооружений. Судно находилось непосредственно у причала и осуществляло разгрузку смертоносного груза.