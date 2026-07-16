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16 июля, 04:11

Пожар произошёл на складах после взрывов в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе после взрывов возник пожар на складах. Согласно данным, размещённым в его Telegram-канале, складские объекты расположены на территории Святошинского района Киева.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила, что склады загорелись также в Дарницком районе Киева. К утру пожар в Дарницком районе был потушен, в Святошинском — локализован. В ночь на четверг в столице прогремели взрывы.

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Ранее взрывы гремели в Киевской, Харьковской и Сумской областях. В атаке участвовали беспилотники и баллистические ракеты. В Святошинском районе Киева зафиксировали попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты рухнули на территории нежилой застройки. Атаковано Дарницкое депо и местная ТЭЦ.

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Алена Пенчугина
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