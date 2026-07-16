Пожар произошёл на складах после взрывов в Киеве

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе после взрывов возник пожар на складах. Согласно данным, размещённым в его Telegram-канале, складские объекты расположены на территории Святошинского района Киева.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила, что склады загорелись также в Дарницком районе Киева. К утру пожар в Дарницком районе был потушен, в Святошинском — локализован. В ночь на четверг в столице прогремели взрывы.

Ранее взрывы гремели в Киевской, Харьковской и Сумской областях. В атаке участвовали беспилотники и баллистические ракеты. В Святошинском районе Киева зафиксировали попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты рухнули на территории нежилой застройки. Атаковано Дарницкое депо и местная ТЭЦ.