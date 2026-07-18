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Регион
18 июля, 14:39

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

В субботу в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прогремели взрывы, сообщает агентство Укринформ.

«В Запорожье слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Детали происшествий и возможные цели ударов не приводятся.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Ранее сообщалось, что в центре города Васильевка Запорожской области украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом, в результате чего пострадали две женщины 1985 и 1944 годов рождения, которые были госпитализированы. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, несколько квартир получили значительные повреждения, и на месте происшествия работают оперативные службы.

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Анастасия Никонорова
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