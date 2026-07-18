В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

«В Запорожье слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Детали происшествий и возможные цели ударов не приводятся.

Ранее сообщалось, что в центре города Васильевка Запорожской области украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом, в результате чего пострадали две женщины 1985 и 1944 годов рождения, которые были госпитализированы. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, несколько квартир получили значительные повреждения, и на месте происшествия работают оперативные службы.