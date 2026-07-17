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17 июля, 18:43

Балицкий: Дрон ударил по многоэтажке в центре Васильевки, две женщины ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Две женщины пострадали при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом в Васильевке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в MAX-канале.

«В самом центре Васильевки БПЛА противника атаковал многоквартирный дом. Госпитализированы женщины 1985 и 1944 годов рождения. Квартиры получили значительные повреждения. На месте работают оперативные службы», — сказал Балицкий.

Информация о состоянии пострадавших пока не приводится. О других раненых также не сообщалось. Несколько квартир получили серьёзные повреждения. Масштаб разрушений предстоит уточнить специалистам.

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Ранее Life.ru писал, что беспилотник самолётного типа упал на многоквартирный дом в Липецке. Детонации не произошло, жителей эвакуировали, никто не пострадал.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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