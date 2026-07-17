Балицкий: Дрон ударил по многоэтажке в центре Васильевки, две женщины ранены

Две женщины пострадали при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом в Васильевке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в MAX-канале.

«В самом центре Васильевки БПЛА противника атаковал многоквартирный дом. Госпитализированы женщины 1985 и 1944 годов рождения. Квартиры получили значительные повреждения. На месте работают оперативные службы», — сказал Балицкий.

Информация о состоянии пострадавших пока не приводится. О других раненых также не сообщалось. Несколько квартир получили серьёзные повреждения. Масштаб разрушений предстоит уточнить специалистам.

Ранее Life.ru писал, что беспилотник самолётного типа упал на многоквартирный дом в Липецке. Детонации не произошло, жителей эвакуировали, никто не пострадал.