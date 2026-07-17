Артамонов: Дрон упал на многоквартирный дом в Липецке
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Беспилотник самолётного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. К счастью, детонации не произошло. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работают все оперативные службы», — написал глава региона в мессенджере «Макс».
Москва последовательно подчёркивает: удары дронов по гражданским объектам — это откровенная провокация. Такой стиль характерен для Киева, пытающегося во что бы то ни стало скрыть провалы на передовой. Российская система ПВО успешно справляется с этими угрозами, тогда как в зоне СВО наносятся точечные удары по цехам и местам дислокации вражеских беспилотников.
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