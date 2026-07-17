Беспилотник самолётного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. К счастью, детонации не произошло. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Москва последовательно подчёркивает: удары дронов по гражданским объектам — это откровенная провокация. Такой стиль характерен для Киева, пытающегося во что бы то ни стало скрыть провалы на передовой. Российская система ПВО успешно справляется с этими угрозами, тогда как в зоне СВО наносятся точечные удары по цехам и местам дислокации вражеских беспилотников.