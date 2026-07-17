ПВО России за неделю сбила 4661 украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую неделю сбили 4661 беспилотник ВСУ самолётного типа. Такие данные привело Министерство обороны РФ.

Кроме того, по информации ведомства, системы ПВО перехватили 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов американской системы HIMARS и две крылатые ракеты большой дальности.

В Минобороны также обновили общую статистику с начала специальной военной операции. По данным ведомства, за это время уничтожено более 183 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

В сводке также указаны 673 самолёта, 284 вертолёта, 666 зенитных ракетных комплексов и свыше 30 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось о продолжении ударов по объектам на территории Украины, которые используются для обеспечения подразделений ВСУ. Для атак применялись средства воздушного поражения, включая высокоточное вооружение и ударные беспилотники. Одним из мест нанесения ударов стала Одесса.