ВСУ атаковали дронами 7 населённых пунктов Белгородской области, погиб человек

В результате массированных атак украинских беспилотников в Белгородской области погиб один человек, ещё один получил ранение. О последствиях обстрелов рассказал региональный оперштаб.

Трагический инцидент произошёл в селе Никольское Белгородского округа. Там FPV-дрон поразил движущийся легковой автомобиль. Находившийся внутри мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия врачей.

Медицинская помощь потребовалась жителю города Шебекино. При детонации вражеского аппарата он получил слепое осколочное ранение мягких тканей головы. Пострадавший добрался до центральной районной больницы самостоятельно. После первичного осмотра медики примут решение о его переводе в областную клинику.

Ударам также подверглись здания и имущество. В Шебекине на месте падения дрона повреждены остекление и фасад социального учреждения. Кроме того, осколки задели припаркованную машину и линию электропередачи.

Атаки на предприятия и домовладения продолжились в других муниципалитетах. В селе Белянка Шебекинского округа из-за налёта урон зафиксирован у трёх легковых авто на территории завода. В Грайвороне беспилотник пробил крышу административного здания, оставив пробоину в кровле.

Серьёзные возгорания тушили в Борисовском округе. В селе Грузское после сбросов с дронов загорелись коммерческий и социальный объекты. Пламя удалось оперативно сбить силами добровольной народной дружины, не допустив распространения огня.

Повреждения крыш зафиксированы в частном секторе. В селе Ясные Зори взрывной волной искорёжило кровлю многоквартирного дома. Аналогичные разрушения прилетели в домохозяйство в Сергиевке Краснояружского округа, где дрон также угодил в легковую машину. Информация о последствиях уточняется.