Украина теряет экспорт зерна: Перевозчики боятся заходить в порт Одессы после серии ударов

Украина столкнулась с проблемами с экспортом зерна через черноморские порты, сообщает Financial Times.

«Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Чёрное море», — говорится в материале на сайте FT.

По данным издания, проблемы возникли после ударов Вооружённых сил России по военным объектам в районах портов, которые задействованы в доставке грузов для ВСУ. Минобороны РФ 11 июля сообщало о поражении порта «Черноморск» в Одесской области — ключевого логистического узла для поставок военных грузов и горюче-смазочных материалов. При этом этот порт обеспечивает до 90% украинского аграрного экспорта.

Как пишет FT, крупнейший порт Одессы уже потерял треть своих складских мощностей. Перевозчики отказываются отправлять суда в эти порты, что создаёт серьёзные риски для украинского сельскохозяйственного экспорта.