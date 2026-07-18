Украина теряет экспорт зерна: Перевозчики боятся заходить в порт Одессы после серии ударов
FT: У Украины начались проблемы с экспортом зерна из-за ударов по портам
Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украина столкнулась с проблемами с экспортом зерна через черноморские порты, сообщает Financial Times.
«Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Чёрное море», — говорится в материале на сайте FT.
По данным издания, проблемы возникли после ударов Вооружённых сил России по военным объектам в районах портов, которые задействованы в доставке грузов для ВСУ. Минобороны РФ 11 июля сообщало о поражении порта «Черноморск» в Одесской области — ключевого логистического узла для поставок военных грузов и горюче-смазочных материалов. При этом этот порт обеспечивает до 90% украинского аграрного экспорта.
Как пишет FT, крупнейший порт Одессы уже потерял треть своих складских мощностей. Перевозчики отказываются отправлять суда в эти порты, что создаёт серьёзные риски для украинского сельскохозяйственного экспорта.
Кроме того, в Одессе под удар попали объекты инфраструктуры, задействованные в перевалке горюче-смазочных материалов. Целями стали резервуары ГСМ, цеха по производству дронов и хранилище снарядов. Как отметили в Минобороны, среди поражённых мощностей — узловая сборка БПЛА средней дальности UJ-22 производства «Укрджет», а также два сборочных участка.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.