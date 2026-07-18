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18 июля, 09:33

Украина теряет экспорт зерна: Перевозчики боятся заходить в порт Одессы после серии ударов

FT: У Украины начались проблемы с экспортом зерна из-за ударов по портам

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина столкнулась с проблемами с экспортом зерна через черноморские порты, сообщает Financial Times.

«Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Чёрное море», — говорится в материале на сайте FT.

По данным издания, проблемы возникли после ударов Вооружённых сил России по военным объектам в районах портов, которые задействованы в доставке грузов для ВСУ. Минобороны РФ 11 июля сообщало о поражении порта «Черноморск» в Одесской области — ключевого логистического узла для поставок военных грузов и горюче-смазочных материалов. При этом этот порт обеспечивает до 90% украинского аграрного экспорта.

Как пишет FT, крупнейший порт Одессы уже потерял треть своих складских мощностей. Перевозчики отказываются отправлять суда в эти порты, что создаёт серьёзные риски для украинского сельскохозяйственного экспорта.

В порту Одессы уничтожены объекты, используемые для разгрузки ГСМ для ВСУ
В порту Одессы уничтожены объекты, используемые для разгрузки ГСМ для ВСУ

Кроме того, в Одессе под удар попали объекты инфраструктуры, задействованные в перевалке горюче-смазочных материалов. Целями стали резервуары ГСМ, цеха по производству дронов и хранилище снарядов. Как отметили в Минобороны, среди поражённых мощностей — узловая сборка БПЛА средней дальности UJ-22 производства «Укрджет», а также два сборочных участка.

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Александра Мышляева
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